Pallanuoto, Setterosa in raduno a Ostia pensando a Tokyo Le azzurre giocheranno il torneo di qualificazione a Trieste dal 19 al 24 gennaio

Il Setterosa continua a preparare il torneo di qualificazione olimpica che andrà in scena a Trieste, presso il Centro Federale, dal 19 al 24 gennaio. La squadra lavora agli ordini dello staff tecnico ad Ostia dove resterà fino al 31. A Rio de Janeiro nel 2016 le azzurre riuscirono ad arrivare fino in finale dove si sono arrese solo al cospetto degli Stati Uniti. La squadra ha subito diversi cambiamenti in questi anni ma non vuole assolutamente fallire l’appuntamento con il viaggio verso Tokyo.

Di seguito il gruppo di atlete convocate per il raduno di Ostia.

Atlete: Roberta Bianconi (Fiamme Oro / CSS Verona), Arianna Gragnolati (CSS Verona), Caterina Banchelli (RN Florentia), Sofia Giustini, Giuditta Galardi, Chiara Tabani, Silvia Avegno, Domitilla Picozzi, Fabiana Sparano e Izabella Chiappini (Lifebrain SIS Roma), Giulia Gorlero, Rosaria Aiello e Giulia Enrica Emmolo (Fiamme Oro / L'Ekipe Orizzonte), Valeria Maria Grazia Palmieri, Giulia Viacava, Claudia Roberta Marletta, Laura Barzon (L'Ekipe Orizzonte), Elisa Queirolo (Fiamme Oro / Plebiscito Padova) e Agnese Cocchiere (Plebiscito Padova).

Staff: direttore tecnico Fabio Conti, commissario tecnico Paolo Zizza, assistenti tecnici Mauro De Paolis e Marco Manzetti, medico Matteo Catananti, fisioterapista Simona Tozzetti e preparatore atletico Simone Cotini.