Pallamano, Ebner e Prantner positivi al Covid-19 Gli Azzurri hanno lasciato la Svizzera per iniziare il raduno di Chieti

Il covid-19 non lascia in pace nemmeno gli Azzurri della pallamano. Ieri amichevole annullata con la Svizzera e immediato spostamento al centro Federale di Chieti dove la squadra resterà fino al prossimo 7 gennaio quando sfiderà la Lettonia nel primo dei due match di qualificazione agli EHF Euro 2022 di Ungheria e Slovacchia. Non ci saranno Domenico Ebner e il terzino Max Prantner, entrambi positivi al Covid-19. Per l’estremo difensore l’azzurro sembra diventata una maledizione. A gennaio aveva giocato solo un tempo al Palatedeschi di Benevento nelle qualificazioni ai Mondiali prima di dover lasciare la squadra per problemi fisici. Era tornato in campo a difendere i pali degli azzurri proprio in Svizzera nella prima amichevole del raduno ma adesso è stato nuovamente bloccato.

Trillini ha portato a Chieti 13 giocatori. “Hanno fatto rientro a Bolzano il centrale Dean Turkovic e l’ala destra Martin Sonnerer –spiega il sito Federale-, i quali tuttavia saranno nuovamente aggregati alla rosa dal 2 gennaio. Allo stesso modo e nello stesso giorno entreranno in organico anche Andrea Colleluori, Thomas Bortoli e Davide Bulzamini”.

L’elenco dei convocati per il raduno a Chieti:

PORTIERI: Andrea Colleluori (PO - 2000 - Nantes FRA)*, Pasqualino Di Giandomenico (PO - 1994 - Conversano), Alessandro Leban (PO - 1998 - Ego Siena)

ALI: Stefano Arcieri (AS – 1998 - Riihimaki Cocks FIN), Gianluca Dapiran (AS – 1994 – Trieste), Nicolò D’Antino (AD – 1999 – Balonmano Nava ESP), Martin Sonnerer (AD – 1992 – Bolzano)*, Thomas Bortoli (AD - 2002 - Cassano Magnago)*

TERZINI E CENTRALI: Riccardo Stabellini (TS – 1994 – Raimond Sassari), Giacomo Savini (CE – 1994 – Guadalajara ESP), Allan Luis Pereira (TS – 1989 – Raimond Sassari), Marco Mengon (CE – 2000 – Cesson Rennes FRA), Michele Skatar (TD – 1985 – Soultz Bollwiller FRA), Pablo Marrochi (CE – 1986 – Ego Siena), Dean Turkovic (CE - 1987 - Bolzano)*, Davide Bulzamini (TS - 1994 - Liberbank Cuenca ESP)*

PIVOT: Andrea Parisini (PI – 1994 – Istres Provence FRA), Oliver Martini (PI – 2001 – Alperia Merano)

*a disposizione dal 2 gennaio

STAFF TECNICO: Riccardo Trillini (direttore tecnico), Giuseppe Tedesco (vice-allenatore), Leonardo Lopasso (portieri), Riccardo Carbonaro (preparatore atletico)

STAFF MEDICO: Giorgio Princi, Dario Fioravanti, Vincenzo Silvestri, Matteo Nuccelli

DELEGATO FIGH: Silvano Seca