Pallamano, Azzurri pronti a sfidare la Lettonia Turkovic: "Squadra giovane ma la partita è alla nostra portata"

Gli Europei sono un sogno per cui lottare. L’occasione è già dietro l’angolo con i due match contro la Lettonia e l’Italia sa di non poter sbagliare. A Chiedi, presso il Centro Federale, si lavora per raggiungere l’obiettivo. Il direttore tecnico Trillini tiene tutti sulla corda perché il gruppo è giovane e ha bisogno di essere guidato. Si sono aggregati alla squadra anche altri ragazzi come i terzini Filippo Angiolini (1999) e Davide Pugliese (2001), assieme al pivot Gianpaolo Sciorsci (2000) portando così a 21 il numero di atleti a disposizione.

Venerdì 7 gennaio alle 20:30 proprio a Chieti si scenderà in campo per il primo dei due impegni. Del match ha parlato il veterano Dean Turkovic che tornerà a vestire l’azzurro un anno dopo il girone di qualificazione ai Mondiali giocato a l Palatedeschi di Benevento. “Ci stiamo preparando con attenzione già da diversi giorni” ha confidato al sito federale. “L’amichevole in Svizzera ci ha dato buone indicazioni. Quella contro la Lettonia è una alla nostra portata e ci faremo trovare pronti, anche perché si tratta della prima e vera occasione per riscattarci dopo le ultime qualificazioni Mondiali dell’anno scorso. La nostra è una rosa sicuramente giovane, ma è anche la migliore Italia che c’è in questo momento. È una squadra composta da ragazzi che nei loro club giocano ed hanno ruoli importanti, quindi credo che ognuno sarà pronto a dare il suo contributo. Io? Sto bene, fisicamente mi sento benissimo”.