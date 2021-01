Pallanuoto, Campagna: "Chi andrà a Tokyo giocherà per vincere" Ospite della Domenica Sportiva il CT ha raccontato quale sarà il 2021 del Settebello

Il Settebello ha passato il capodanno in ritiro in un albergo di Recco con gli allenamenti svolti a Camogli. Lo ha fatto per non perdere tempo in un anno che sarà ricco di appuntamenti importanti. Il primo è alle porte con i quarti di finale della World League contro l’Ungheria a Debrecen, sfida che assume un valore speciale anche perché arriva dopo un anno dall’ultimo impegno ufficiale con la Nazionale.

Il CT Alessandro Campagna, insieme alla squadra, è stato ospite della Domenica Sportiva e ha parlato di questo match e in generale degli obiettivi del 2021. “Torniamo a giocare una sfida ufficiale dopo un anno e c’è un po’ di emozione. Inoltre giocheremo in Ungheria, terra di grandi campioni di questo sport”.

Campagna ha spiegato che le decisioni prese per la World League non saranno decisive in ottica Olimpiadi e che sarà fondamentale giocare il più possibile prima dei Giochi. L’Italia è un buon mix con giovani ed esperti con i veterani che dovranno aiutare chi ha meno esperienza. “So che chiunque porterò a Tokyo –gli Azzurri sono già qualificati avendo vinto il Mondiale nel 2019- giocherà per vincere e questo è molto bello. Dobbiamo dimenticarci di essere campioni del mondo perché avremo tanti avversari pericolosi tra cui proprio l’Ungheria che è reduce dalla vittoria negli Europei”. Gli azzurri dopo l’impegno in World League torneranno con le proprie squadre di club, ma l’appuntamento con la Nazionale sarà già a febbraio durante la pausa del campionato.