Tiro con l’Arco: Nazionale in ritiro a Cantalupa La squadra lavorerà dal 7 al 14 gennaio per preparare un 2021 ricco di appuntamenti importanti

Il 2021, si spera, sarà l’anno olimpico. Il più atteso da tutti, compreso gli arcieri azzurri. Dal 7 al 14 la squadra Nazionale maschile e femminile sarà in raduno presso il Centro Federale di Cantalupa. Non solo Olimpiadi nel corso di questi dodici mesi ma anche Mondiali, Europei e altre gare internazionali.

Otto gli uomini convocati per il primo raduno del nuovo anno David Pasqualucci, Marco Galiazzo, Mauro Nespoli (presente dal 7 al 10 gennaio), Marco Morello e Luca Melotto, Federico Musolesi, Yuri Belli e Alessandro Paoli. Otto anche le donne: Tatiana Andreoli, Lucilla Boari, Elena Tonetta (in raduno dal 7 al 10 gennaio), Vanessa Landi, Tanya Giada Giaccheri, Chiara Rebagliati, Karen Hervat, Laura Baldelli.

Lo staff tecnico sarà composto dal Coordinatore Tecnico Sante Spigarelli, dall’Assistente del Coordinatore Tecnico Giorgio Botto, dai tecnici e dagli assistenti Matteo Bisiani, Natalia Valeeva e Amedeo Tonelli, dal preparatore atletico Jacopo Cimmarusti, dal fisioterapista Andrea Rossi e dallo psicologo Manolo Cattari.