Federugby, c’è la borsa di studio "Gabriele Remaggi" Bella iniziativa dedicata all’ex rugbysta e giornalista scomparso nel 2015

L’ultimo Consiglio federale del 2020 ha portato in dote diverse novità tra cui quella delle borse di studio. Dopo le quindici riservate alle ragazze della Nazionale, ne è stata istituita una in ricordo di Gabriele Remaggi, rugbista, giornalista e scrittore scomparso nel 2015. “La borsa di studio -spiega il sito federale- è stata deliberata dall’organo di governo del rugby italiano accogliendo con favore la richiesta di alcune tra le firme più conosciute del panorama rugbistico italiano che, con Remaggi, avevano condiviso la passione per la narrazione del Gioco.

Un Comitato Scientifico di prossima costituzione, composto da rappresentanti di FIR e dei media nazionali, avrà il compito, dal 2021 e per gli anni a venire, di identificare uno tra atlete e atleti più meritevoli che abbiano dimostrato di eccellere sia a livello sportivo che accademico”.