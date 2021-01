Pallamano, Trillini ritrova Ebner Il portiere è guarito dal Covid, dovrebbe essere abile e arruolabile per la sfida con la Lettonia

Il regalo più bella per il direttore tecnico Riccardo Trillini è arrivato nella serata di martedì 5 gennaio. Un po’ in anticipo rispetto alla classica calza della Befana. A Chieti si è rivisto in campo il portiere Domenico Ebner -fermato una settimana fa dal Covid- che dovrebbe essere abile e arruolabile per la sfida di giovedì 7 gennaio alle 20:30 contro la Lettonia, valida per le qualificazione agli Europei. “È un match fondamentale, è il primo crocevia per continuare a nutrire le speranze di qualificazione”, ha spiegato Riccardo Trillini al sito federale. “Siamo riusciti a lavorare insieme per un periodo abbastanza lungo, dal 27 dicembre scorso, per cui credo che ci sia stata la possibilità di prepararsi bene. Dovremo essere bravi nel mettere in campo quanto provato in allenamento, cercando di giocare ad alto ritmo e con grande velocità. Affronteremo un’avversaria fisicamente possente, ma che non fa della rapidità la sua dote principale. Dovremo tenerne conto nel nostro piano-partita”.

L’'elenco dei giocatori in raduno a Chieti:

PORTIERI: Domenico Ebner (PO - 1994 - Hannover GER), Andrea Colleluori (PO - 2000 - Nantes FRA), Pasqualino Di Giandomenico (PO - 1994 - Conversano), Alessandro Leban (PO - 1998 - Ego Siena)

ALI: Stefano Arcieri (AS – 1998 - Riihimaki Cocks FIN), Gianluca Dapiran (AS – 1994 – Trieste), Nicolò D’Antino (AD – 1999 – Balonmano Nava ESP), Martin Sonnerer (AD – 1992 – Bolzano), Thomas Bortoli (AD - 2002 - Cassano Magnago)

TERZINI E CENTRALI: Riccardo Stabellini (TS – 1994 – Raimond Sassari), Giacomo Savini (CE – 1994 – Guadalajara ESP), Allan Luis Pereira (TS – 1989 – Raimond Sassari), Marco Mengon (CE – 2000 – Cesson Rennes FRA), Michele Skatar (TD – 1985 – Soultz Bollwiller FRA), Pablo Marrochi (CE – 1986 – Ego Siena), Dean Turkovic (CE - 1987 - Bolzano), Davide Bulzamini (TS - 1994 - Liberbank Cuenca ESP), Filippo Angiolini (TS - 1999 - Acqua&Sapone Junior Fasano), Davide Angiolini (TD - 2001 - Acqua&Sapone Junior Fasano)

PIVOT: Andrea Parisini (PI – 1994 – Istres Provence FRA), Oliver Martini (PI – 2001 – Alperia Merano), Gianpaolo Sciorsci (PI - 2000 - Conversano)

STAFF TECNICO: Riccardo Trillini (direttore tecnico), Giuseppe Tedesco (vice-allenatore), Leonardo Lopasso (portieri), Riccardo Carbonaro (preparatore atletico)

STAFF MEDICO: Federico Morelli, Dario Fioravanti, Vincenzo Silvestri, Matteo Nuccelli

DELEGATO FIGH: Silvano Seca