Italrugby U20, ecco i convocati per il test con la Francia Gli azzurrini si ritroveranno a Parma da lunedì 11 gennaio

Il Responsabile Tecnico della Selezione italiana Under 20, Massimo Brunello, ha reso note le sue scelte per il raduno di Parma in programma da lunedì 11 gennaio che servirà a preparare l’importante test con i pari età francesi che andrà in scena sabato 16 alle 15 a Bastia.

“Il Test in Francia sarà un banco di prova in vista dell’inizio ufficiale dell’attività internazionale a febbraio” ha spiegato Massimo Brunello. “Affronteremo una delle squadre più in forma nel panorama rugbistico giovanile in una partita che potrà fornire indicazioni interessanti in vista dell’esordio in casa, nel Sei Nazioni Under 20, proprio contro i transalpini”..

Questa la lista dei giocatori convocati:

Luca ADORNI (Rugby Parma F.C. 1931)*

Manfredi Ginammi ALBANESE (Kawasaki Robot Calvisano)

Luca ANDREANI (Rugby Bassa Bresciana Leno)*

Valerio BIZZOTTO (Rugby Bassano 1976)*

Michele Pier Paolo BRIGHETTI (Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

Federico CUMINETTI (Sitav Rugby Lyons)

Tommaso DI BARTOLOMEO (Argos Petrarca)*

Filippo DRAGO (Mogliano Rugby 1968)

Riccardo FAVRETTO (Mogliano Rugby 1969)

Giacomo FERRARI (Unione Rugby Capitolina)*

Mattia FERRARIN (Argos Petrarca)

Lapo FRANGINI (Toscana Aeroporti I Medicei)*

Alessandro GARBISI (Mogliano Rugby 1969)

Riccardo GENOVESE (Cus Torino)*

Simone GESI (HBS Colorno 1975)

Martin GRANIERI (HBS Colorno 1975)

Muhamed HASA (Argos Petrarca)

Leonardo MARIN (Mogliano Rugby 1969)*

Giulio MARUCCHINI (Lazio Rugby 1927)

Mattia MAZZANTI (Rugby Pieve 1971)*

Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby)*

Alessandro ORTOMBINA (Verona Rugby)*

Lorenzo PANI (Cavalieri Union Prato)*

Luca RIZZOLI (Unione Rugby Capitolina)*

Flavio Pio VACCARI (Unione Rugby Capitolina)*

*membro Accademia Nazionale Ivan Francescato