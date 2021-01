Pallamano, Trillini perde Arcieri L'ala sinistra out per Covid, tra i convocati c'è Ebner

Questa sera alle 20:30 a Chieti l'Italia affronterà la Lettonia al Centro Federale. Sfida valida per le qualificazioni all'edizione 2020 degli Europei che si svolgeranno in Ungheria e Slovacchia. Il direttore tecnico Trillini ha ufficializzato gli uomini tra cui dovrà scegliere solo all'ultimo minuto. Non ci sarà l'ala sinistra Stefano Arcieri "a seguito di una accertata positività al Covid-19 emersa nelle scorse ore" come comunicato dal sito federale. Confermata invece la presenza del portiere Domenico Ebner che dopo aver avuto il tampone negativo ed essere tornato ad allenarsi già martedì 5, sarà tra i pali affiancato da Pasqualino Di Giandomenico.

L'elenco completo dei convocati azzurri per stasera:

PORTIERI: Domenico Ebner (PO - 1994 - Hannover GER), Pasqualino Di Giandomenico (PO - 1994 - Conversano)

ALI: Gianluca Dapiran (AS – 1994 – Trieste), Nicolò D’Antino (AD – 1999 – Balonmano Nava ESP), Martin Sonnerer (AD – 1992 – Bolzano), Thomas Bortoli (AD - 2002 - Cassano Magnago)

TERZINI E CENTRALI: Riccardo Stabellini (TS – 1994 – Raimond Sassari), Giacomo Savini (CE – 1994 – Guadalajara ESP), Allan Luis Pereira (TS – 1989 – Raimond Sassari), Marco Mengon (CE – 2000 – Cesson Rennes FRA), Michele Skatar (TD – 1985 – Soultz Bollwiller FRA), Pablo Marrochi (CE – 1986 – Ego Siena), Dean Turkovic (CE - 1987 - Bolzano), Davide Bulzamini (TS - 1994 - Liberbank Cuenca ESP)

PIVOT: Andrea Parisini (PI – 1994 – Istres Provence FRA), Oliver Martini (PI – 2001 – Alperia Merano)