Canottaggio, iniziano i raduni di preparazione degli azzurri Tra Sabaudia e Piediluco si lavorerà fino al 24 gennaio

Con il primo raduno dell'anno per il Gruppo Olimpico, che prende il via quest'oggi e si protrarrà sino al 24 gennaio prossimo, riparte il percorso preparatorio delle nazionali azzurre in vista degli appuntamenti clou della stagione, le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Tokyo 202ONE. Il Direttore Tecnico Francesco Cattaneo ha infatti convocato la Nazionale maggiore per il primo raduno valutativo 2021, che si svilupperà in contemporanea in due sedi, Sabaudia e Piediluco. La Nazionale Paralimpica, invece, sarà impegnata nel primo collegiale di categoria dal 15 gennaio e fino al 21 presso il Centro di Preparazione Olimpica e Paralimpica di Piediluco. Complessivamente saranno 71 (54 appartenenti alle categorie Senior e PL, 17 a quella Pararowing) gli atleti azzurri, uomini e donne, che saranno agli ordini del Direttore Tecnico Cattaneo, il quale si avvarrà, per quanto riguarda il Gruppo Olimpico, dello staff composto da Andrea Coppola (Capo Allenatore settore Olimpico maschile), Stefano Fraquelli (Capo Allenatore settore Olimpico femminile), Giovanni Lepore (Coadiutore settore Olimpico maschile), Claudio Romagnoli (Coordinatore settore Olimpico maschile), Vittorio Altobelli (Allenatore settore Olimpico maschile), Luigi Arrigoni (Allenatore settore Olimpico femminile), Giancarlo Romagnoli (Allenatore settore Olimpico maschile), Dario Cerasola (Allenatore Squadre Nazionali), mentre per quanto riguarda il Gruppo Paralimpico, a condurre il collegiale sarà il Capo Allenatore di settore Giovanni Santaniello con la collaborazione dei tecnici Pierangelo Ariberti e Sara Prandini. Di seguito l'elenco dei convocati, raggruppati per sede del raduno:



SABAUDIA, 7 GENNAIO-24 GENNAIO 2021

SENIOR MASCHILI E FEMMINILI: Aisha Rocek (Carabinieri-SC Lario), Stefania Gobbi (Carabinieri-SC Padova), Gennaro Di Mauro, Valentina Iseppi, Chiara Ondoli, Carmela Pappalardo, Bruno Rosetti, Ludovica Serafini (CC Aniene), Matteo Lodo, Luca Rambaldi, Simone Venier, Giuseppe Vicino (Fiamme Gialle), Clara Guerra (Fiamme Gialle-CC Pro Monopoli), Andrea Panizza (Fiamme Gialle-Moto Guzzi), Giacomo Gentili (Fiamme Gialle-SC Bissolati), Alessandra Montesano (Fiamme Gialle-SC Eridanea), Luca Chiumento (Fiamme Gialle-SC Padova), Matteo Castaldo, Marco Di Costanzo (Fiamme Oro), Kiri Tontodonati (Fiamme Oro-CUS Torino), Davide Mumolo (Fiamme Oro-SC Elpis), Stefania Buttignon (Fiamme Oro-SC Timavo), Giovanni Abagnale (Marina Militare), Veronica Lisi, Simone Martini, Alessandra Patelli (SC Padova).

PESI LEGGERI MASCHILI E FEMMINILI: Stefano Oppo (Carabinieri), Valentina Rodini (Fiamme Gialle-SC Bissolati), Pietro Ruta (Fiamme Oro), Federica Cesarini (Fiamme Oro-SC Gavirate), Niels Torre (SC Viareggio).



PIEDILUCO, 7 GENNAIO-24 GENNAIO 2021

SENIOR MASCHILI E FEMMINILI: Benedetta Faravelli (Carabinieri-SC Esperia), Laura Meriano (Carabinieri-SC Garda Salò), Khadjia Alajdi El Idrissi, Veronica Bumbaca (CUS Torino), Mario Paonessa (Fiamme Gialle), Jacopo Frigerio (Fiamme Gialle- SC Lario), Leonardo Pietra Caprina (Fiamme Gialle-CC Aniene), Enrico D’Aniello (Fiamme Oro), Giorgia Pelacchi (Fiamme Rosse-SC Lario), Vincenzo Abbagnale, Luca Parlato (Marina Militare), Cesare Gabbia (Marina Militare-SC Elpis), Salvatore Monfrecola, Aniello Sabbatino, Alfonso Scalzone (RYCC Savoia), Davide Comini, Matteo Della Valle (SC Moltrasio), Davide Verità (SC Monate), Elena Armeli, Emanuele Gaetani Liseo (SC Telimar), Elisa Mondelli (SC Moltrasio - dal 16 al 24 gennaio), Silvia Terrazzi (SC Arno - dal 09 al 16 gennaio).



RADUNO DECENTRATO, TRIESTE 11 GENNAIO-30 GENNAIO

Emanuele Giarri (CC Roma)



PIEDILUCO, 15 GENNAIO-21 GENNAIO 2021

CATEGORIA PR1 MASCHILE: Giuseppe Di Lelio (SC The Core), Massimo Spolon (SC Gavirate), Giovanni Zeni (SC Flora). CATEGORIA PR1 FEMMINILE: Anila Hoxha (CUS Torino), Laura Morato (SC Armida).

CATEGORIA PR2 MASCHILE: Gianfilippo Mirabile (SS Murcarolo), Daniele Stefanoni (CC Aniene). CATEGORIA PR2 FEMMINILE: Chiara Nardo (SC Padova).

CATEGORIA PR3 MASCHILE: Lorenzo Bernard (SC Armida), Andrea Bozzato (SC Gavirate), Alessandro Alfonso Brancato (RYCC Savoia), Giacomo Perini (SC Rumon). CATEGORIA PR3 FEMMINILE: Maryam Afgei (SC Sebino Lovere), Lorena Fuina (SC Rumon), Greta Elizabeth Muti (SC Olona), Cristina Scazzosi (SC Lago d’Orta), Ludovica Tramontin (CC Aniene).