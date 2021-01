Pallamano, l'Italia travolge la Lettonia a Chieti Azzurri nettamente vittoriosi per 28 a 17 nelle qualificazioni agli EHF Euro 2022

L’Italia vince e convince. Nelle qualificazioni ali EHF Euro 2022 di Ungheria e Slovacchia gli azzurri hanno superato la Lettonia al Centro Federale di Chieti. Match ovviamente a porte chiuse ma la squadra di Trillini ha fatto pesare fin dalle prime battute la sua superiorità. Squadra giovane ma brillante la nostra. L’avversario non era certamente il top a livello europeo anche questi match servono per crescere.

Con Ebner in porta, recuperato dopo il Covid, è tutta un’altra storia. I veterani indicano la strada, i giovani la percorrono senza nessun timore e il break è fatto. Il primo tempo si chiude con un più cinque sul 13 a 8 che parla chiaro. Non c’è partita e la ripresa conferma questa tesi. Il match è terminato 28 a 17 e vale punti importanti nella corsa al secondo posto dietro i vice campioni del mondo della Norvegia, squadra per ora si un altro pianeta per gli azzurri. Domenica si torna in campo ma questa volta a Valmera in Lettonia per un match dove conta solo vincere.