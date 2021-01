Pallanuoto, Settebello ko con il Montenegro Azzurri battuti 14 a 10, domenica finale per il terzo e quarto posto

Il pass per la Final Eight di World League, in programma a Tiblisi in Georgia dal 26 giugno al 2 luglio, era già in tasca dopo la vittoria contro l’Ungheria. Il Settebello però non è riuscito a dare continuità alla grande prestazione messa in scena contro i magiari ed è arrivato un netto ko con il Montenegro.

Italia disattenta in fase difensiva e già nel terzo quarto, sotto 5 a 11, si era capito che non ci sarebbe stato un finale palpitante. Il 14 a 10 finale però è troppo pesante per una squadra come il Settebello che non può e deve concedere tanti gol agli avversari. Resta però ancora negli occhi la prestazione contro l’Ungheria e la convinzione che a giugno la storia sarà assolutamente diversa.

Domenica si concluderà il torneo di Debrecen con la finale per il terzo posto da giocare contro la perdente tra Grecia e Spagna. La vincente, invece, giocherà contro il Montenegro.