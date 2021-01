Lnd: Sibilia candidato unico, al voto il 6 febbraio È il dato che emerge al termine di un'altra giornata dedicata al percorso elettorale

Cosimo Sibilia non avrà sfidanti nelle elezioni della Lega Nazionale Dilettanti in programma il prossimo 6 febbraio. Questo il dato che emerge al termine di un'altra giornata dedicata al percorso elettorale della Lnd. Al voto in mattinata sono andati Emilia Romagna (da remoto) e Molise, mentre nel pomeriggio è stata la volta di Piemonte Valle d'Aosta e Campania (entrambi da remoto). Anche i rappresentanti dei club delle quattro regioni coinvolte sono stati chiamati a rinnovare i vertici dei rispettivi Comitati Regionali, così come a indicare i candidati alle cariche nazionali. Domani ultimi appuntamenti con le assemblee di Umbria e della Divisione Calcio a 5, che torna ad eleggere la propria governance dopo la parentesi del commissariamento. Ma un dato è già certo: Cosimo Sibilia correra' da solo per la conferma alla guida della Lnd per il quadriennio 2021-2024. (Italpress)