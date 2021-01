Pallamano, Italia ko in Lettonia Azzurri in partita fino agli ultimi minuti ma incapaci di bissare il successo di venerdì

L’Italia non è riuscita a bissare il successo ottenuto venerdì tra le mura amiche del Centro Tecnico di Chieti. A Valmiera azzurri ko nel match di ritorno, valido per le qualificazioni agli EHF Euro 2022 di Slovacchia e Ungheria, contro la Lettonia. Sfida equilibrata con gli uomini di Trillini che non sono riusciti a confermare la superiorità mostrata tra le mura amiche quando era arrivato un successo netto.

Match deciso nelle battute finali quando sul 29 a 28 l’Italia ha avuto il possesso della palla. Ma un fallo di sfondamento in attacco di Skatar ha facilitato il compito alla Lettonia che ha chiuso sul 31 a 29. “Siamo dispiaciuti” ha commentato il DT Riccardo Trillini a fine partita “perché abbiamo toccato con mano la vittoria in trasferta contro una squadra al completo che ha partecipato all’ultima edizione dei Campionati Europei. Questo ci fa capire che ci siamo. È mancata la convinzione di essere più forti, convinzione fondamentale quando si gioca fuori casa e che a noi soprattutto serve per fare il nostro tipo di gioco a campo aperto e in velocità. Questo ci è mancato completamente nel primo tempo, mentre nella ripresa, soprattutto una volta raggiunto il pareggio, ci siamo sciolti e abbiamo dimostrato di poter giocare come sappiamo e come vogliamo. Alla fine a decidere la partita sono stati episodi sfavorevoli ed alcuni errori”. L’Italia grazie alla differenza reti mantiene il terzo posto nel girone.