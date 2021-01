Pallanuoto, Italia terza nel torneo in Ungheria Azzurri qualificati alla World League, battuta la Spagna dopo il passo falso con il Montenegro

Il passo falso con il Montenegro è stato dimenticato. Il Settebello ha saputo rifarsi battendo la Spagna nel finale per il terzo posto al torneo di qualificazione alla World League andato in scena nella piscina di Debrecen in Ungheria. La squadra di Sandro Campagna ha giocato un buon match. Il remake della finale mondiale di Gwangju 2019 ha premiato ancora gli azzurri che si sono imposti in un finale palpitante. Decisivo il salernitano Vincenzo Dolce che con una grande chiusura difensiva sul risultato di 8-7 ha regalato ad Echenique il possesso del 9 a 7. Mallarach va ancora a segno per la Spagna ma non basta il 9 a 8 premia l’Italia che può essere soddisfatta del suo ritorno in acqua addirittura un anno dopo l’ultima apparizione. Soddisfatto il CT Sandro Campagna a fine match 'Dopo la partita di sabato (contro il Montenegro ndr) giocata al di sotto del nostro livello e dopo il secondo tempo di oggi, ho cercato di infondere coraggio ai ragazzi - continua Campagna - Nel terzo tempo si è visto il nostro gioco e abbiamo vinto. Echenique l'ho preservato dopo i due falli gravi e nel finale ha trovato la grande soluzione da fuori. La qualificazione vale l'opportunità di giocare sei partite importanti prima delle Olimpiadi. In vista dei Giochi dovremmo sostenere una preparazione estiva molto impegnativa".

Tabellino Italia-Spagna 9-8

Italia: Del Lungo, F. Di Fulvio 1, Luongo 2, A. Fondelli 1 (rig.), Di Somma E., Alesiani 1, N. Presciutti 1, Echenique 3, Figari, Napolitano, Bruni L., Dolce, Nicosia. All. Campagna.

Spagna: D. Lopez , Munarriz 1, Granados , Famera 1, Sanahuja 1, Larumbe, Barroso 1, Fernandez, Cabanas, Perrone, Mallarach 3, Bustos 1, Aguirre . All. Martin.

Arbitri: Zwart (Ola), Ohme (Ger)

Note: parziali 2-2, 0-2, 3-1, 4-3 Superiorità numeriche: Italia 5/13 (1 rig.) , Spagna 3/11. Ammonito D. Martin (all. S) per proteste a 2.38 del terzo tempo. Fernandez (S) uscito per limite di falli a 2.10 del quarto tempo.