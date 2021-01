Pallamano, novità sul torneo di serie B e under 19 Le nuove disposizioni entreranno in vigore dal 30 gennaio

Novità nel mondo della pallamano per l’inizio dei campionati di serie B e Under 19. C'è l'obbligo del tampone da fare nei giorni precdnti il match ufficiale.

“Con la circolare federale n° 1/2021, pubblicata oggi (lunedì) sul sito federale, è stato aggiornato il protocollo Covid della Federazione. Le nuove disposizioni riguardano nello specifico i campionati di Serie B e U19 maschili, per i quali, in analogia a quanto già previsto in Serie A Beretta e Serie A2, viene introdotto l’obbligo di effettuazione del tampone (antigenico o molecolare).

La comunicazione di negatività – che dovrà riguardare un test effettuato in una data non anteriore a tre giorni prima del match – dovrà essere consegnata agli arbitri in fase di riconoscimento in occasione di ciascun incontro di campionato. Le disposizioni entreranno in vigore a partire dal prossimo 30 gennaio”.