FIGC, ufficiale la candidatura alla presidenza di Sibilia Sfiderà Gravina facendo leva sul sostegno della Lega Nazionale Dilettanti

Cosimo Sibilia si è ufficialmente candidato alla presidenza della FIGC. Sibilia, già candidato unico, indicato all'unanimità, alla presidenza della LND fino al 2025, e vice presidente vicario della Federazione Italiana Giuoco Calcio, sfiderà il presidente in carica Gabriele Gravina facendo leva sul circa 34 per cento di voti della Lega Nazionale Dilettanti, dato che la rielezione di Carlo Tavecchio in Lombardia, sponsorizzato da Gravina, andrà a privarlo di una parte del sostegno su cui poter contare. Gravina partirà da favorito potendo contare, almeno stando a quanto dichiarato, di Serie A, B, C, Assoallenatori e Assocalciatori. Proprio la Lega Pro ha riconfermato quest'oggi, per il secondo mandato, Francesco Ghirelli.