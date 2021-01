Sei Nazioni, i tornei U20 e femminile cambiano periodo Scelta dettata dalla necessità di trovare condizioni migliori per atleti e atlete

Six Nations Rugby Limited ha confermato che i Tornei U20 e Femminile 2021 non avranno luogo quest’anno nell’abituale finestra di Febbraio e Marzo. Il Torneo femminile verrà programmata in una finestra alternativa in primavera o nella prima parte dell’estate.

Six Nations Rugby conferma che definirà i rispettivi format e finestre di disputa per entrambe le manifestazioni congiuntamente alle Federazioni, ai partner televisivi ed a tutti i portatori di interesse. Tutti i dettagli saranno annunciati entro la fine di gennaio.

L’Amministratore Delegato di Sei Nazioni, Ben Morel, ha dichiarato: “Siamo fortemente impegnati nello sviluppo e nella promozione del rugby a ogni livello, in particolare per quanto riguarda il gioco femminile dove vediamo notevoli margini di sviluppo. Si tratta di una scelta ponderata e siamo fiduciosi che identificare una finestra temporale successiva ci consentirà di essere in una miglior posizione per offrire due competizioni eccezionali per i fans, assicurando l’ambiente più sicuro possibile per competere alle atlete e agli atleti”.

L’evoluzione dinamica della situazione e le continue sfide che presenta, in particolare per le discipline e le squadre amatoriali, comporta che il raggiungimento di un accordo collettivo per spostare le due manifestazioni in una successiva finestra temporale costituisca una misura precauzionale per garantire - dove possibile - che entrambe possano essere disputate in sicurezza e senza interruzioni nel 2021.

E’ stato inoltre importante raggiungere tale decisione nei tempi opportuni, per consentire ai giocatori e allo staff di pianificare di conseguenza.

Six Nations continua a monitorare attentamente la situazione e conferma che rimane invariata la pianificazione per la disputa del Guinness Sei Nazioni maschile.

A seguito del completamento dell’edizione 2020 e della Autumn Nations Cup, Sei Nazioni è in costante dialogo con tutte le autorità governative e sta rafforzando i propri protocolli Covid-19.

Il Torneo prenderà il via con la prima giornata che prevede sabato 6 febbraio Italia v Francia e Inghilterra v Scozia e Galles v Irlanda domenica 7 febbraio.