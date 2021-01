America's Cup: notte di emozioni, recuperi e incidenti Luna Rossa ko con Britannia, poi batte American Magic protagonista di uno spettacolare incidente

Emozioni, sussulti, ribaltamenti e altri colpi di scena. L’America’s Cup è veramente iniziata. Dopo due giornate in cui tutto era andato secondo i piani, nell’ultima di questo primo round robin è successo di tutto. Luna Rossa e Britannia stavano dando vita ad una bella regata segnata dal grande equilibrio con gli italiani più bravi in partenza e avanti di poco. Poi un buco di vento. Entrambe le barche si sono appoggiate sul mare mosso della baia di Auckland. Gli inglesi erano riusciti a fare qualche metro in più e girare sulla boa. Sir Ben Ainslie è andato fuori dal campo di regata per cercare un po’ di vento, Luna Rossa è rimasta al centro. Due scelte opposte rese entrambe vane dall’annullamento della regata. Tutto da rifare.

Si riparte. Questa volta si va fino in fondo e gli inglesi dopo l’iniziale svantaggio recuperano e vincono confermando di avere i parametri giusti per volare con il vento forte. Il Team Prada-Pirelli è tornato in acqua per cercare il riscatto contro American Magic, altra barca che col vento forte si esalta. E infatti gli americani erano in netto vantaggio prima del fattaccio. Luna Rossa aveva accusato problemi all’elettronica, piccoli contrattempi che andranno risolti. Gli americani invece hanno temuto il peggio. La barca si è letteralmente impennata e poi insaccata prima di appoggiarsi su un lato. Un incidente di percorso grave con notevoli danni all’imbarcazione salvata dal completo naufragio.

Il primo round robin della Prada Cup si chiude dunque con un grande vintore come sir Ben Ainslie e la sua Britannia. Quattro vittorie in altrettante regate. Due i successi di Luna Rossa, entrambi contro American Magic, che invece è rimasta a secco. Si torna in acqua nella notte italiana tra giovedì e venerdì, c’è curiosità per capire se ci saranno altri esaltanti colpi di scena.