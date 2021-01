Italrugby U20: impresa sfiorata in terra francese Azzurrini avanti fino agli ultimi minuti, poi un beffardo drop ha sancito la sconfitta

La prima uscita dell’under 20 dopo un lungo stop è stata in terra francese. A Bastia gli azzurri hanno sfidato i pari età della Francia Developpement in un match bello e avvincente deciso solo nel finale. Si è vsta in campo una buona Italia. Il direttore tecnico Brunello può essere soddisfatto nonostante la sconfitta di misura arrivata per un drop segnato da Retiere che ha completato la rimonta francese fisando il punteggio sul 25 a 24 a tempo ormai scaduto.

Nel posto partita ha parlato Brunello che è parso soddisfatto soprattutto di come i suoi ragazzi hanno tenuto il campo. “Innanzitutto voglio fare i complimenti alla squadra per l’atteggiamento mostrato in campo. Non era facile scendere in campo e fare una prestazione di questo genere dopo tanto tempo fermi. L’intensità mostrata – soprattutto nel primo tempo – è il frutto della grande preparazione che i ragazzi hanno seguito in Nazionale nei precedenti raduni e con l’Accademia Nazionale. Nel finale un mix di componenti ha portato la Francia a ribaltare il risultato a tempo scaduto. E’ stato un match molto importante che ci dà confidenza sul lavoro svolto in vista del futuro”.

Bastia, Stade de Furiani – sabato 16 gennaio 2021

Francia U20 Developpement v Selezione Italia U20 25-24 (5-10)

Marcatori: p.t. 28’ m. Champ (5-0); 31’ Marin c.p. (5-3); 36’ m. Di Bartolomeo tr. Marin (5-10); s.t. 49’ c.p. Menoret (8-10); 61’ m. Garbisi tr. Marin (8-17); 65’ Marin tr. Marin (8-24); 67’ m. Vallèe tr. Retiere (15-24); 80’ m. Tchaptchet tr. Retiere (22-24); 86’ drop Retiere (25-24)

Francia U20 Developpement: Tchaptchet; Champ, Egiziano, Lebrun, Reybier; Menoret, Idjelidaine; Tukino, Baudonne (cap), Bruges; Vergè, Bochaton; Lithaud, Maiau, Perchaud

A disposizione: Pacheco, Boubila, Bellemand, Mezou, Hourcade, Banos, Courties, Retiere, Randle, Vallèe, Bevia. All. Bruno

Selezione Italia U20: Pani; Vaccari (68’ Cuminetti), Menoncello, Drago (68’ Brighetti), Gesi; Marin (68’ Ferrarin), Albanese (cap) (52’ Garbisi); Ferrari (73’ Andreoli), Marucchini, Adorni (17’ Granieri) (56’ Popescu); Favretto, Ortombina; Hasa (43’ Bizzotto), Di Bartolomeo (68’ Frangini), Rizzoli (62’ Mazzanti)

A disposizione non entrato: Genovese. All. Brunello

Calciatori: Marin (Selezione Italia U20) 4/5; Menoret (Francia U20 Developpement) 1/2; Retiere (Francia U20 Developpement) 2/2