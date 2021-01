Pallanuoto: Setterosa ok all'esordio nel preolimpico A Trieste battuta la Francia 19 a 6, mercoledì alle 18:0 sfida contro la forte squadra olandese

A Trieste, nella piscina del Centro Federale, è iniziata la caccia al pass Olimpico. Il Setterosa ha esordito con una bella vittoria contro la Francia. Pronostico rispettato con le azzurre che sono andate facilmente in doppia cifro imponendosi 19 a 6. Ed è proprio il dato relativo alle reti subite che fa ben sperare. La squadra ha concesso poco. Ha saputo difendere bene nonostante il match non fosse dei più impegnativi. Una buona prova con Palmieri migliore realizzatrice con cinque reti. L’Italia vola così subito in testa alla classifica in attesa della partita più importante del girone, quella di mercoledì pomeriggio, palla a due alle 18:00, contro l’Olanda. Ricordiamo che saranno due le squadre partecipanti al torneo che staccheranno il biglietto per le Olimpiadi di Tokyo

Francia-Italia 6-19

Francia: Gaal, Millot, Fitaire, Bouloukbachi 1, Guillet, Mahieu, Dhalluin 2, Heurtaux 1, Vernoux 1, Michaud, Deschampt, Radosavljevic 1,Counil. All. Bruzzo

Italia: Gorlero, Tabani 1, Garibotti 1, Avegno 1, Queirolo 1, Aiello 3, Marletta 1, Bianconi 2, Giustini 1, Palmieri 5, Chiappini 2, Viacava 1, Sparano. All. Zizza

Arbitri: Peris (Cro) e Aimbetov (Kaz)

Note: parziali 1-5, 0-5, 2-3, 3-6. Uscita per limite di falli Deschampt (F) a 6'20 del terzo tempo. Superiorità numeriche: Italia 6/9 e Francia 1/2 + un rigore parato da Gorlero a Vernoux a 4'37 del terzo tempo. Sparano (I) è subentrata a Gorlero a 3'14 del quarto tempo.