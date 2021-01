Pallanuoto: Italia e Olanda pareggiano 7-7 Setterosa male con la superiorità, c'è il rischio di affrontare l'Ungheria in semifinale

La seconda giornata del preolimpico di Trieste non sorride all’Italia. Il Setterosa è stato fermato sul 7 a 7 dall’Olanda in un match che poteva essere gestito meglio nell’ultimo quarto. Troppe le difficoltà delle azzurre in superiorità numerica. Pessima la gestione dell’ultimo possesso offensivo. L’Olanda ha addirittura avuto la palla del beffardo sorpasso ma l’ultima palombella non è stata vincente. Adesso c’è da attendere cosa accadrà nell’ultimo giornata con l’Italia opposta alla Svolacchia e l’Olanda che sfiderà la Francia.

Se saranno le olandesi a vincere il girone, è molto probabile che il Setterosa possa trovare in semifinale l’Ungheria che è sicuramente la squadra più forte del torneo. A fine match, ai microfoni di Raisport, ha parlato il CT azzurro Paolo Zizza. “Conoscevamo il valore dell'Olanda. Sono molto contento della prestazione delle ragazze: sono state attente in tutte le situazioni, usando anche la testa quando serviva. E' stata una partita a scacchi contro un avversario di assoluto livello. Dobbiamo migliorare alcuni aspetti ma l'intensità mi è piaciuta. La squadra ha tenuto testa a un avversario molto fisico. Il risultato è giusto: mi dispiace per l'ultima superiorità che potevamo sfruttare meglio".

Olanda-Italia 7-7

Olanda: Koenders, Megens, Genee 1, Van Der Sloot 1, Wolves, Stomphorst, Rogge 1, Sevenich, Keuning 1, Koolhaas 1, Van Der Kraats 2, Sleeking, Willemsz. All. Havenga

Italia: Gorlero, Tabani 2, Garibotti, Avegno, Queirolo, Aiello, Marletta 2, Bianconi, Giustini 1, Palmieri 1, Chiappini 1, Viacava, Sparano. All. Zizza

Arbitri: Margeta (Slo) e Peris (Cro)

Note: parziali 2-1, 1-2, 3-3, 1-1. Uscita per limite di falli Queirolo (I) a 5'11 del terzo tempo. Superiorità numeriche: Olanda 4/11 e Italia 3/8. Willemsz (O) subentra a Koenders a inizio secondo tempo.