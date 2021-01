Pallanuoto, il Setterosa vince il girone con la goleada finale Slovacchia surclassata, azzurre sulla strada dell'Ungheria per volare a Tokyo

La terza giornata del torneo preolimpico in scena a Trieste non ha regalato le sorprese che i colori azzurri avrebbero sperato. L’Ungheria ha dato il primo indizio di giornata non giocando al massimo contro la Grecia ha vinto il suo gruppo e affronterà l’Olanda. Le atlete dei paesi bassi non si sono dannate l’anima per battere la Francia stando attente al numero di reti da segnare.

L’Italia aveva vinto 19 a 6, le olandesi si sono fermate sul 15 a 6. Le azzurre battendo tranquillamente la Slovacchia per 26 a 4, non hanno dato vita ad uno spiacevole “pacco” alle avversarie, onorando al massimo l’impegno come andrebbe fatto sempre soprattutto in un torneo Olimpico. Dunque le due semifinali potrebbero essere Olanda-Grecia e Ungheria-Italia (azzurre nei quarti impegnati con una tra Kazakistan e Israele) con le magiare che hanno palesemente scelto di voler sfidare la squadra del CT Paolo Zizza.

"Anche questa sera mi è piaciuto molto lo spirito di squadra -ha commentato-. Tutte hanno dato il proprio contributo e sono soddisfatto. Venerdì ci faremo trovare pronti per i quarti senza pensare alla semifinale. L'Ungheria si è un po' nascosta, ma la conosciamo piuttosto bene. Dobbiamo soltanto rivedere qualche situazione al centro, perché subiamo troppi gol evitabili". Ha parlato anche Rosaria Aiello, vogliosa di giocare la semifinale. "Tutte le partite che stiamo disputando servono: in quest'ultimo anno abbiamo giocato pochissimo. Penso già alla partita di domani perché non vediamo l'ora di arrivare alla semifinale. Questo è un gruppo molto unito, nel quale le giovani si sono integrate alla perfezione".



Italia-Slovacchia 26-4

Italia: Gorlero, Tabani 1, Garibotti 4 (1 rig.), Avegno, Queirolo 5, Aiello 3, Marletta 1, Bianconi 2, Giustini 4, Palmieri 5, Chiappini 1, Viacava, Sparano. All. Zizza

Slovacchia: Dvoranova, Kovacikova 1, Halocka, Kvasnicova, Kiernoszova, Sedlakova, Peckova, Kackova, Stankovianska 3, Majlathova, Katlovska, Kissova, Horvathova. All. Henkrich

Arbitri: Stavridis (Gre) e Varkonyi (Hun)

Note: parziali 6-1, 7-0, 5-2, 8-1. Uscita per limite di falli Klatlovska (S) a 6'02 del quarto tempo. Superiorità numeriche: Italia 3/3 + un rigore e Slovacchia 4/7. In porta Sparano (I) e Horvathova (S). Dvoranova (S) subentra a Horvathova a inizio terzo tempo.