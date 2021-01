America's Cup: Britannia in finale, Luna Rossa ancora ko La barca azzurra sfiderà American Magic a partire dal 29 gennaio al meglio delle 7 regate

La corsa verso l’America’s Cup ha emesso il primo verdetto. I round robin della Prada Cup hanno eletto Team Ineos come prima finalista, mentre Luna Rossa e American Magic si giocheranno tutto in semifinale al meglio delle sette regate. Con soli tre team sfidanti al via si sapeva che la formula non sarebbe stata avvincente e le attese, purtroppo, non sono state smentite. L’incidente di America Magic, costretta ad alzare bandiera bianca per tornare solo in semifinale, ha fatto il resto.

Nella notte, Britannia, la barca che vede al timone sir Ben Ainslie, ha battuto ancora Luna Rossa che era stata protagonista di una buona partenza. Dopo un continuo testa a testa, gli inglesi hanno avuto una sola occasione di sorpasso e l’hanno sfruttato nell’ultimo lato. E’ stata comunque la regata più bella di questa prima parte di Prada Cup, ma il bello deve ancora venire.

Stanotte non si tornerà in acqua visto che la regata sarebbe inifluente ai fini del risultato del roud robin. La testa del team italiano è già alla semifinale al meglio delle sette regate mentre Britannia resterà a guardare. Potrebbe essere un vantaggio continuare a regatare per conoscere meglio un mezzo che è ancora una novità per tutti i team. Lo scopriremo a partire dal 29 gennaio.