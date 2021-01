Pallanuoto, Setterosa battuto anche dalla Grecia Azzurre fuori dalle Olimpiadi, a Trieste vince l'Ungheria in finale contro l'Olanda

E’ finito come peggio non poteva il preolimpico di Trieste per il Setterosa. Dopo il ko in semifinale contro l’Ungheria, anche la Grecia ha battuto la squadra del CT napoletano Paolo Zizza nella finale per il terzo posto che lasciava un piccolo spiraglio per volare a Tokyo. Nulla da fare, l’Italia ha giocato una partita pessima partendo ancora una volta con un parziale pesantissimo di 4 a 1 da recuperare. Il 10 a 4 finale racconta la differenza che c’è stata tra le due squadre e manda un segnale per il futuro. Si chiude dunque con un vero e proprio fallimento questa occasione non sfruttata a dovere dalla squadra azzurra. A vincere il preolimpico è stata la fortissima Ungheria che ha battuto l’Olanda 13-11. Ora bisognerà rifondare perché mancano solo tre anni alle Olimpiadi di Parigi e fallire per due volte la qualificazione Olimpica sarebbe veramente troppo.

Grecia-Italia 10-4

Grecia: Diamantopoulou, Tsoukala 4, Tricha, Eleftheriadou 2, M. Plevritou, Xenaki 1, Ninou 1, Patra, Kotsia, V. Plevritou, E. Plevritou 2, Myriokefalitaki, Stamatopoulou. All. Lorantos

Italia: Gorlero, Tabani, Garibotti 2, Avegno, Queirolo, Aiello, Marletta, Bianconi, Giustini, Palmieri, Chiappini 2, Viacava, Sparano. All. Zizza

Arbitri: Peris (Cro) e Varkonyi (Hun)

Note: parziali 4-1, 0-1, 4-1, 2-1. Uscite per limite di falli Myriokefalitaki (G) a 0'27 del quarto tempo, E. Plevritou (G) a 1'25 del quarto tempo, Patra (G) a 3'23 del quarto tempo e Kotsia (G) a 4'10 del quarto tempo. Superiorità numeriche: Grecia 2/7 e Italia 2/14. In porta Diamantopoulou (G) e Gorlero (I). Sparano (I) subentra a Gorlero a 7'01 del primo tempo.