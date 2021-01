Canottaggio, confermate qualificazione Olimpiche ed Europei Varese ospiterà le competizioni nel mese di aprile, la decisione è arrivata dopo ampie discussioni

La Federazione Mondiale di Canottaggio ha comunicato che “le andranno regolarmente in scena le Qualificazioni Europee Olimpiche e Paralimpiche, nonché il Campionato Europeo 2021 sono stati confermati e quindi Varese potrà ospitarli in aprile”. Decisione importante che è arrivata dopo diversi incontri con tutte le parti interessate. “Il board di World Rowing e l'European Rowing Board, che hanno potuto verificare che i preparativi del Comitato organizzatore della Qualificazione Continentale Olimpica e Paralimpica Europea (5-7 aprile 2021) e del Campionato Europeo 2021 (9-11 aprile) sono conformi ai requisiti di World Rowing per le regate del 2021. Come richiesto dalle linee guida di World Rowing sulla gestione degli eventi, il Comitato Organizzatore ha sviluppato un piano di protezione covid-19 per l'evento sulla base delle raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), di World Rowing e delle autorità sanitarie di competenza locale”.