Nuoto, rinviato il Trofeo Città di Milano La kermesse non si terrà a fine febbraio ma dal 23 al 25 aprile

L’emergenza sanitaria da Covid-19 non lascia tranquillo lo sport e in particolare le discipline che si svolgono al coperto come capita al nuoto nella sessione invernale. A fine marzo sono in programma i Campionati Italiani Assoluti a Riccione e una delle tappe di avvicinamento sarebbe dovuta essere la decima edizione del Trofeo Città di Milano. Ma a causa del protrarsi della situazione di emergenza, la kermesse, originariamente prevista dal 26 al 28 febbraio, è stata ufficialmente rinviata al 23, 24 e 25 aprile.