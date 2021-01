Pallamano, le Finals di Coppa Italia a Salsomaggiore Terme I trofei maschili e femminili verranno assegnati dal 12 al 14 febbraio

Febbraio sarà un mese intenso per la pallamano italiana. La regione protagonista sarà l’Emilia Romagna che al Palasport di Salsomaggiore Terme ospiterà le Finals di Coppa Italia maschili e femminili in programma dal 12 al 14.

Ci saranno le migliori squadre italiane che andranno a caccia dell’ambito trofeo. Tra le donne è prevista una “final six”, “final eight” al maschile. Soddisfatto per questa preziosa collaborazione il Presidente della FIGH, Pasquale Loria che ha parlato con il sito ufficiale della Federazione. “La collaborazione attivata con la Regione Emilia-Romagna e con il Comune di Salsomaggiore Terme rappresenta un’occasione di grande importanza per la nostra Federazione, poiché ci darà modo di avviare lo sviluppo di un percorso condiviso nell’immediato futuro. Il fronte degli eventi, anche in un momento storico delicato come quello che stiamo vivendo, resta di fondamentale importanza nelle strategie del Consiglio Federale. Desidero ringraziare il Presidente regionale, Stefano Bonaccini, per avere sposato questo binomio con la nostra disciplina e il Sindaco di Salsomaggiore, Filippo Fritelli, con la certezza che l’evento di febbraio rappresenterà un grande successo organizzativo. In generale disputare le Finals di Coppa Italia, l’appuntamento principale dell’attività dei nostri club di vertice, in una città totalmente nuova ci permetterà di portare la grande pallamano in un’area in cui incentivare la nostra promozione, ma nel contempo di tornare in una regione, l’Emilia-Romagna, che ama il nostro sport e che lo pratica da sempre con passione attraverso un gran numero di società, atleti e addetti ai lavori”.