Volley, Assemblea Elettiva: ecco i candidati L'appuntamento con le urne si terrà il 7 marzo e si svolgerà a distanza

È scaduto alle ore 12 di oggi il termine per la presentazione delle candidature alle cariche federali per il quadriennio 2021-2024. Dopo le opportune verifiche è stato stilato l’elenco dei candidati alle cariche nazionali per la 45ma Assemblea Elettiva che, a causa dell’emergenza legata al Covid-19, si celebrerà a distanza il prossimo 7 marzo.

Di seguito l’elenco delle candidature.

Candidati a Presidente Federale: Giuseppe Manfredi (BA).

Candidati a Vice Presidente Federale: Adriano Bilato (PD), Luciano Cecchi (RM).

Candidati al Consiglio Federale: Davide Angelo Anzalone (CL), Francesco Apostoli (BS), Giuseppina Cenedese (BI), Letizia Genovese (MC), Eugenio Gollini (MO), Gianfranco Salmaso (TO), Elio Sita' (FI), Silvia Strigazzi (PV), Felice Vecchione (AV).

Candidati/e a Consigliere Rappresentante Atleti/e: Massimo Dalfovo (TN), Barbara De Luca (MTC), Giorgio De Togni (VI), Paola Di Cesare (CB), Chiara Di Iulio (AQ), Alessia Lanzini (NO).

Candidati/e a Consigliere Rappresentante Tecnici: Vincenzo Ammendola (NU), Enrico Balletto (CA), Manuela Benelli (RA), Roberto Piazza (BL), Natale Salvatore Torchia (CZ).

Candidati a Presidente Collegio dei Revisori dei Conti: Vincenzo Marranzini (MT).