Atletica, Stefano Mei sarà il nuovo presidente L'ex mezzofondista ha battuto Parrinello, ora via al cambiamento

Sarà Stefano Mei a guidare la Federazione Italiana di Atletica Leggera fino a Parigi 2024. Quella dell’ex mezzofondista è stata una vittoria arrivata al ballottaggio dopo che nel primo turno dell’Assemblea Nazionale Elettiva, andata in scena in presenza presso la Fiera di Roma, Parrinello aveva ottenuto 24.286 preferenze contro le 21.563 di Mei e le 13.410 di Fabbricini.

Nel ballottaggio però la scelta è ricaduta su Mei con 31.051 voti contro i 29.917 di Parrinello. “È stata una corsa entusiasmante” ha confessato l’ex campione europeo subito dopo la sua proclamazione alla tv ufficiale della Federazione. “È cominciato tutto quattro anni fa con il mio primo tentativo di candidatura, forse un po’ da incosciente, come ogni tanto sono. Stasera raccolgo il premio per i sacrifici fatti in questi quattro anni. Ha pagato l’attenzione che abbiamo dato al territorio con il mio gruppo “Orgoglio del Riscatto”, ascoltandolo e cercando di percepire le necessità”.

Quella di Mei non sarà una gestione facile e bisognerà trovare il giusto equilibrio con la corrente di Parrinello. “Martedì vedrò il presidente uscente Alfio Giomi per il passaggio di consegne. In Consiglio Federale abbiamo 7 membri della corrente di Vincenzo Parrinello e 5 del mio gruppo. Dovremo trovare degli equilibri ma credo che se tutti terranno fede alla voglia di rinnovamento che hanno manifestato in sede di campagna elettorale, non ci saranno problemi. Amiamo tutti l’atletica e credo che questo prevarrà su tutte le logiche di schieramento”.