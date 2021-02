Nuoto: Paltrinieri e gli altri fondisti in altura a Cervinia Il campione olimpico dei 1500 sarà impegnato dal 10 febbraio al 6 marzo

Sognando Tokyo e forse anche di essere il portabandiera, dopo che nel 2016 a Rio era toccato a Federica Pellegrini, Gregorio Paltrinieri continua la sua preparazione. Dal 10 febbraio al 6 marzo sarà con gli altri fondisti azzurri in latura a Cervinia. Si tratta di un lungo collegiale in uno dei periodi più importanti della preparazione che sarà seguita dal coordinatore tecnico logistico del settore Fondo Stefano Rubaudo, dal tecnico federale Fabrizio Antonelli, dal fisioterapista Alessandro Del Piero e da Roberto Baldassarre del Centro Studi. Con Gregorio Paltrinieri scenderanno in acqua Domenico Acerenza (Fiamme Oro/CC Napoli), Dario Verani (Esercito/Livorno Aquatics), Arianna Bridi (Esercito/Trento Nuoto) e Barbara Pozzobon (Fiamme Oro/Hydros).