Sei Nazioni femminile: si parte il 3 aprile Dopo il rinvio il torneo ha nuove date e soprattutto una formula diversa

Ci sono grandi novità per il Sei Nazioni femminile. Il torneo femminile inizierà ad aprile, mentre l’under 20 si disputerà tra giugno e luglio. L’annuncio è arrivato dopo che lo sorso mese di gennaio non erano state trovate le giuste condizioni per svolgere la competizione nelle date classiche di febbraio e marzo.

Cambia anche la formula del torneo in rosa con due gironi da tre squadre con una gara casalinga e una lontano dalle mura amiche. Alla fine delle partite, le squadre si sfideranno con la pari classifica dell’altro girone.

Resta invariata, invece, la formula del torneo under 20 maschile, che dovrebbe iniziare il 19 giugno.

Di queste decisioni ha parlato il Delegato del Sei Nazioni Ben Morel. Siamo felici di fare questo annuncio oggi e confermare i nuovi piani per i nostri Tornei femminile e U20. La promozione e lo sviluppo del rugby a ogni livello è una priorità strategica per Sei Nazioni. Vediamo una grande opportunità di crescita nel gioco femminile in particolare e crediamo beneficerà grandemente dallo svolgersi in una finestra temporale dedicate ed essere saldamente sotto i riflettori. La nostra priorità è sempre stata quella di organizzare due fantastiche manifestazioni ma al tempo stesso assicurare che entrambe le competizioni potessero avere luogo in sicurezza, con la massima tutela della salute dei giocatori. Una grande sfida nella ripianificazione del Sei Nazioni femminile è stata la limitatezza della finestra disponibile a causa delle qualificazioni ai Mondiali, dei campionati nazionali, delle finestre di riposo e di preparazione ai Mondiali per le squadre qualificate. Dopo consultazioni con le nostre Federazioni e con altri stakeholders fondamentali è stato definito che aprile sia la finestra migliore per svolgere il Torneo. Il Sei Nazioni U20 è a sua volta una competizione molto importante in termini di sviluppo del giocatore e una pietra miliare per i ragazzi che rappresentano i propri Paesi a questo livello. Annunceremo i dettagli del calendario U20 non appena opportuno”.

Sei Nazioni Femminile 2021

Pool A

Inghilterra, Italia, Scozia

Pool B

Francia, Irlanda, Galles

Calendario

Weekend 3 aprile

Inghilterra v Scozia, Francia v Galles

Weekend 10 aprile

Italia v Inghilterra, Galles v Irlanda

Weekend 17 aprile

Scozia v Italia, Irlanda v Francia

Weekend 24 aprile - Finali

Le squadre della Pool A ospitano le proprie partite in base al piazzamento