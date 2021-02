Sei Nazioni: ecco il XV della Francia che sfiderà l’Italia Sabato alle 15:15 calcio d’inizio, all’Olimpico si gioca a porte chiuse

Sabato alle 15:15, in uno Stadio Olimpico rigorosamente a porte chiuse, prenderà il via il Sei Nazioni dell’Italrugby contro un avversario molto ostico come la Francia. Smith ha scelto una squadra giovane per provare a tenere testa ai transalpini. Tanta fisicità e poca esperienza, mentre Fabien Galthiè, capo allenatore della Francia, non ha fatto stravolgimenti.

Questa la formazione che scenderà in campo

15 Dulin

14 Thomas

13 Vincent

12 Fickou

11 Villiere

10 Jalibert

9 Dupont

8 Alldritt

7 Ollivon (c)

6 Cretin

5 Willemse

4 Le Roux

3 Haouas

2 Marchand

1 Baille

A disposizione:

16 Bourgarit

17 Gros

18 Aldegheri

19 Taofifenua

20 Jelonch

21 Serin

22 Carbonel

23 Penaud