LND, Cosimo Sibilia confermato presidente Il massimo dirigente della Lega Dilettanti: "Promuovere il calcio e giocarlo è la nostra missione"

Cosimo Sibilia è stato rieletto presidente della Lega Nazionale Dilettanti con 73 voti favorevoli e 14 contrari. Secondo mandato per il dirigente irpino, candidato alla presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio. "Oggi celebriamo la chiusura di un quadriennio che ha visto la Lega Dilettanti protagonista nel panorama calcistico italiano. - ha spiegato Sibilia con una nota su twitter - L'ultimo anno è stato particolarmente complicato, ma il mio modus operandi è stato quello di tutelare la base del movimento". Il riferimento è al covid e alla gestione con l'obiettivo della ripartenza completa. L'interesse nazionale è al centro del progetto ed è partito l'iter per il riconoscimento dell'Eccellenza e per altre competizioni regionali di vertice. "Promuovere il calcio e giocarlo è la nostra missione, e porre le condizioni per la ripresa dei nostri massimi campionati regionali rappresenta un segnale di speranza per tutto il movimento del calcio dilettantistico. - ha aggiunto il massimo dirigente di LND sui canali social - Dobbiamo essere consapevoli della grande responsabilità di questa scelta e di complessità che ricadono non solo sulla Lega Nazionale Dilettanti ma anche su tutti quelli che hanno aperto a questa prospettiva, alimentando le speranze di club e tesserati. Quella disponibilità deve essere confermata, su tutti i fronti, soprattutto quelli economici, altrimenti ogni sforzo sarà stato vano".

Fonte: LND