Italrugby, recupera Bellini, out Zanon Per l'Inghilterra dovrebbero recuperare Cherif Traorè, Johan Meyer e Maxime Mbandà.

Il match perso con la Francia non ha lasciato sensazioni negative solo in campo ma porta in dote anche un forfait. Marco Zanon non ci sarà contro l’Inghilterra per l’infortunio muscolare che aveva costretto Franco Smith a sostituirlo in avvio di ripresa con Carlo Canna. Dovrebbero recuperare, invece, Cherif Traorè, Johan Meyer e Maxime Mbandà. Recuperato e già inserito in gruppo Matti Bellini.

Di seguito il comunicato Federale:

“Lo staff medico della Nazionale Italiana Rugby ha rilasciato il seguente check-medico a conclusione della prima giornata del Guinness Sei Nazioni 2021 giocata contro la Francia il 6 febbraio allo Stadio Olimpico di Roma.

Marco Zanon, uscito al termine del primo tempo nel match contro la Francia, ha accusato un infortunio muscolare alla gamba destra. Il centro azzurro è rientrato presso il proprio club e proseguirà il percorso riabilitativo a Treviso.

Cherif Traorè, Johan Meyer e Maxime Mbandà proseguiranno il percorso di recupero nel raduno della Nazionale in vista del prossimo match contro l’Inghilterra a Twickenham.

Mattia Bellini, fermatosi durante la settimana scorsa in seguito ad uno scontro fortuito di gioco durante l’allenamento, ha ripreso ad allenarsi insieme al gruppo”.