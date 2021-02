Ghirelli e Sibilia, duro botta e risposta Il tema della riforma dei campionati ha acceso il dibattito in vista delle elezioni FIGC

Botta e risposta fra Francesco Ghirelli e Cosimo Sibilia. Il presidente della Lega Pro ha attaccato Sibilia su come ha prospettato la riforma dei campionati e lo ha tacciato di andare a caccia di voti per l'elezione a presidente della FIGC tra i presidenti dei club di Serie C. Immediata e dura la replica su Twitter del numero uno della LND: “Il presidente Ghirelli già conosce l’esito delle elezioni federali. Non sapevo avesse il dono della preveggenza. In ogni caso, vorrei ricordargli che negli ultimi due anni c’erano tutte le condizioni per portare a compimento l'attesa riforma dei campionati, ma qualcuno ha preferito gli interessi di bottega e il culto della personalità anziché ricercare il bene del calcio italiano. L'area del professionismo, e in particolare la C, così com’è non sta in piedi, lo dicono i fatti.”