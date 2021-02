Pallamano, Coppa Italia: il Covid cambia i programmi Fasano è stata costretta a rinunciare, al posto dei pugliesi spazio all'Alperia Merano

Il Covid-19 è diventato protagonista anche della Final Eight di Coppa Italia maschile. E’ arrivato il forfait della Junior Fasa, bloccata dalla quarantena resasi necessaria per tutto il gruppo squadra. Al posto dei pugliesi ci sarà l’Aperia Merano.

Di seguito il comunicato federale.

“Alla luce della quarantena dell’intero gruppo squadra disposta dal competente sanitario, in seguito ai numerosi casi accertati di positività al Covid-19, l’Acqua&Sapone Junior Fasano non potrà prendere parte alle Finals 2021 di Coppa Italia in programma dal 12 al 14 febbraio a Salsomaggiore Terme”.

“Di conseguenza verrà inserita tra le otto partecipanti alla Final8 la società Alperia Merano, in quanto nona nella classifica della Serie A Beretta al termine del girone di andata e pertanto prima tra le aventi titolo. Rideterminati anche gli abbinamenti ai quarti di finale: il Brixen affronterà la Raimond Sassari nella sfida delle ore 18:00, mentre Merano sarà opposta al Conversano nel match delle ore 20:00”.