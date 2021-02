Coni, Lai Commissario Straordinario in Sardegna In fase organizzativa le elezioni regionali

Si è tenuta giovedì pomeriggio in videoconferenza da Cortina d’Ampezzo la 1110ª riunione della Giunta Nazionale CONI, convocata d’urgenza per affrontare le tematiche relative al Territorio in vista delle elezioni dei propri organi come da funzioni istituzionali.

Il Presidente Giovanni Malagò ha esordito informando la Giunta sullo scambio di lettere avvenuto con Sport e Salute SpA per l’utilizzo in avvalimento di specifiche risorse umane sul Territorio per la gestione operativa delle elezioni regionali CONI, oltre che per altri compiti istituzionali tra i quali il marketing in vista di Tokyo 2020 e Pechino 2022.

Successivamente, a seguito delle dimissioni del reggente del Comitato Regionale Sardegna, Antonio Pinna, la Giunta ha deciso all’unanimità di nominare quale Commissario Straordinario del CONI Sardegna, il presidente della Federazione Pugilistica Italiana, Vittorio Lai. La Giunta ha poi respinto la richiesta del CUSI di votare nelle assemblee regionali stante la situazione legata al numero delle società affiliate al CUSI in ogni regione, inferiore alle 5 unità previste dal regolamento. La Giunta ha concluso i propri lavori alle ore 19.10.