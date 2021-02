Roma-Udinese 3-0, doppietta Veretout e gol di Pedro Giallorossi al terzo posto in classifica con 43 punti

La Roma batte l'Udinese 3-0 grazie ai gol di Veretout (doppietta nella prima mezz'ora) e Pedro nei minuti di recupero. La squadra di Paulo Fonseca di fatto sbriga la pratica già nel primo tempo confermando l'ottimo trend in avvio di gioco. La Roma è infatti la squadra ad aver segnato più gol nel primo quarto d'ora di partita in questo campionato. E dopo cinque minuti di gioco la squadra giallorossa è già in vantaggio. Dalla destra, Mancini scodella una palla in area per Veretout che di testa anticipa tutti e batte Musso. Al 18' serve Stryger Larsen per negare il 2-0 giallorosso: sugli sviluppi di una mischia in area, Ibanez ha la palla del raddoppio da pochi passi ma il difensore friulano si immola e salva tutto. Al 25' la Roma trova il raddoppio: Veretout in transizione serve Mkhitaryan che evita Musso e viene steso dal portiere. L'arbitro Giacomelli concede il rigore e il centrocampista francese dagli undici metri firma la sua doppietta. Al 30' il direttore di gara annulla il 3-0 di Pellegrini dopo intervento Var.

Nella ripresa l'Udinese alza l'intensità del pressing. Il primo squillo è affidato a De Paul: calcio di punizione dai venti metri e palla alta di poco. Al 68' Fonseca manda in campo Dzeko al posto di Borja Mayoral e il bosniaco si mette subito in mostra con un tiro da fuori bloccato da Musso. Al 70' la Roma rischia di combinarla grossa: Deulofeu ruba palla a Cristante ma a tu per tu con Pau Lopez si fa murare dallo spagnolo che salva il risultato e consolida il posto da titolare dopo le ultime critiche. Nel finale c'è spazio per il 3-0: Dzeko scarica per il neo entrato Pedro che col destro firma un gol in fotocopia a quello dell'andata. (Italpress)