Pallamano, azzurrini Under 19 in raduno a Chieti Appuntamento dal 21 al 24 febbraio agli ordini del Direttore Tecnico Riccardo Trillini

La selezione azzurra under 19 è pronta a radunarsi a Chieti, presso il Centro Federale, in vista dell’impegno nelle qualificazioni ai Mondiali di categoria dal 30 aprile al 2 maggio in Austria contro Israele e Russia. Gli azzurrini lavoreranno agli ordini del Direttore Tecnico Riccardo Trillini dal 21 al 24 febbraio.

Di seguito i convocati per lo stage a Chieti:

PORTIERI: Riccardo Meletti (PO – 2002 – Alperia Merano), Sebastiano Coppola (PO – 2002 – Mascalucia), Nicolò Riva (PO – 2002 – Cassano Magnago)

ALI: Gabriele Sortino (AS – 2003 – Albatro Siracusa), Nathan Gai (AD – 2002 – Alperia Merano), Andrea Delogu (AD – 2003 – Raimond Sassari), Luca Visentin (AS - 2003 - Alperia Merano), Mathias Segat (AS – 2002 – Oderzo)

TERZINI & CENTRALI: Giacomo Hrovatin (CE – 2002 – Trieste), Alex Coppola (CE – 2003 – Brixen), William Casarotto (CE – 2002 – Mestrino), Nicola Fadanelli (CE/AS – 2002 – Pressano), Thomas Bortoli (TD – 2002 – Cassano Magnago), Marco Zanon (TD – 2004 – CUS Venezia), Luigi Arena (TS/D – 2003 – Fondi), Valerio Diaz Casero (TS/D – 2003 – Los D. Antequera/ESP), Giacomo Balbo (TS – 2002 – Torri)

PIVOT: Tommaso Romei (PI – 2003 – Alperia Merano), Gabriele Sontacchi (PI – 2003 – Pressano), Enrico Aldini (PI – 2002 – Casalgrande Padana), Cristian Guggino (PI –2003 – Ego Siena)

STAFF TECNICO: Riccardo Trillini (Direttore Tecnico), Boris Popovic (tecnico), Cristiano Giambartolomei (portieri)

STAFF MEDICO: Riccardo Di Niccolo (medico), Nicola Antonini (fisioterapista)