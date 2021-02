Pallanuoto, domenica il sorteggio olimpico per il Settebello Azzurri testa di serie numero 1 per il torneo che inizierà il 25 luglio e finirà l'8 agosto

Domenica 21 febbraio è il giorno in cui andrà in scena il tanto atteso sorteggio dei gironi olimpici del torneo di pallanuoto maschile. Il Settebello, che si è laureato campione del mondo a Gwanju nell’estate del 2019, è di diritto la prima testa di serie insieme alla Spagna. Le operazioni di sorteggio inizieranno con il torneo femminile e verso le 18:45 e proseguiranno con quello maschile. Il torneo andrà in scena allo Tatsumi Water Polo Centre di Tokyo a partire dal 25 luglio e si concluderà con la finale domenica 8 agosto. L’obiettivo del Settebello di cui fanno parte anche i campani Alessandro Velotto e Vincenzo Dolce, punta a salire sul podio senza nascondere le proprie ambizioni.

Di seguito le fasce di sorteggio

Linea 1: Italia e Spagna

Linea 2: Serbia e Ungheria

Linea 3: Stati Uniti e Australia

Linea 4: Sud Africa e Kazakistan

Linea 5: QT1, QT2

Linea 6: QT3 e Giappone