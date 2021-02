FIGC, Gravina rieletto presidente Vince con il 73,45 per cento delle preferenze. Superato Sibilia (26,25 per cento)

Gabriele Gravina è stato rieletto presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Conferma per il dirigente di Castellaneta, che vince con il 73,45 per cento delle preferenze, battendo il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia (26,25 per cento). Gravina guiderà la FIGC fino al 2024.

"Avevo qualche perplessità su come dovesse ricominciare il calcio dopo il primo lockdown, ma vi ho fatto tanti complimenti e li faccio ancora oggi sia a Gabriele Gravina che a Cosimo Sibilia, perché entrambi hanno sostenuto la necessità di rimettere in moto la macchina", così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, tra i protagonisti dell'assemblea elettiva, presieduta dall'ex numero uno della Federcalcio, Franco Carraro.