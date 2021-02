Focolaio Covid, Cavese - Potenza verso il rinvio Alle 14,30 il calcio d'inizio di Paganese-Catania, recupero della ventesima giornata di campionato

Cavese - Potenza, in programma sabato, alle 15, valida per la ventisettesima giornata del girone C di Serie C, va verso il rinvio. I positivi al Covid-19 in casa metelliana sono 21: 13 calciatori, 4 componenti dello staff tecnico e 4 dirigenti. La Segreteria del club è in contatto con le autorità sanitarie e sportive. Intanto, il Monopoli, che la scorsa domenica ha sfidato i blufoncé, ha sottoposto, a scopo precauzionale, al test molecolare i componenti del proprio “gruppo squadra”. Esito negativo per tutti i tesserati. Venerdì prossimo nuovo ciclo di tamponi. Nel contempo è il giorno di Paganese - Catania, valida per il recupero della ventesima giornata di campionato, non disputata lo scorso 24 gennaio a causa dell'impraticabilità del rettangolo di gioco, reso una piscina dalle incessanti precipitazioni. Gli azzurrostellati, 10 punti nelle ultime 5 giornate, hanno la possibilità di issarsi per la prima volta in stagione in zona salvezza diretta agganciando o scavalcando la Vibonese, che li precede di un solo punto in classifica. Ultimo giorno di riposo per l'Avellino dopo il “rompete le righe” ordinato da Braglia in seguito al successo per 2-0 nel derby al “Pinto”, contro la Casertana, ed in vista del turno di riposo che i biancoverdi, secondi in classifica e a +4 sul Bari, osserveranno nel prossimo fine settimana.