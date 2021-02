Italrugby, Allan salta l'Irlanda Il mediano d'apertura è tornato al club di appartenenza dopo gli esami strumentali

L'avvicinamento alla sfida contro l'Irlanda, calcio d'inizio sabato 27 alle 15:15 allo Stadio Olimpico di Roma, non prosegue nel migliore dei modi per l'Italia. Franco smith ha perso Tommaso Allan (in foto con il sannita Canna), pedina che poteva essere utilissima a partita in corso per dare il cambio a Garbisi.

"Lo staff medico della Nazionale Italiana Rugby ha rilasciato il seguente bollettino medico. Tommaso Allan, uscito nel primo tempo della partita contro gli Scarlets lo scorso sabato nel match di Guinness PRO14 giocato con il Benetton Rugby, ha eseguito degli esami strumentali nella giornata di ieri che hanno escluso fratture in seguito al trauma contusivo derivato dallo scontro di gioco. Il trequarti azzurro non sarà disponibile per gli impegni internazionali nel weekend e nella giornata odierna farà ritorno presso il suo club di appartenenza per proseguire il percorso riabilitativo".