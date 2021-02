Pallamano, annullati i Mondiali giovanili La Pandemia non fa sconti, saltano anche gli iridati di Beach Handball previsti a Pascara

La Federazione Internazionale di Pallamano, dopo aver riunito il comitato esecutivo, ha comunicato l’annullamento definitivo di una lunga serie di eventi seniores e giovanili per via della Pandamia. Tra questi saltano all’occhio i Mondiali Under 21 e 19 in programma la prossima estate rispettivamente in Ungheria e Grecia.

La Federazione mondiale ha però ritenuto necessaria la cancellazione di questi due appuntamenti poiché “le difficoltà legate alla pandemia Covid-19 continuano a provocare misure restrittive da parte delle singole nazioni, impedendo alle squadre di prepararsi come pianificato e dovendo affrontare inoltre restrizioni e difficoltà logistiche legate agli spostamenti tra paesi diversi”. Annullati anche i Mondiali di Beach Handball che nel 2020 dovevano tenersi a Pescara.