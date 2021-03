Pioli "Ibra è grande campione ma nostro leader è il gioco" Il tecnico del Milan alla vigilia della sfida con l'Udinese

"Le partite sono tutte importanti e anche diverse, per me poter scegliere tra grandi giocatori è una fortuna: l'ho fatto domenica e lo farò anche domani, scegliendo gli uomini più adatti per poter dare continuità alla nostra prestazione a Roma". Così il tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia della sfida di campionato con l'Udinese. "Leao? Sono molto soddisfatto, non va coccolato o aiutato perchè mentalmente è pronto, domani ha grandi possibilità di giocare dall'inizio - ha aggiunto il mister rossonero, che in attacco dovrà fare a meno di Ibrahimovic e Mandzukic - Ibra è un grande campione ma il nostro leader, come successo domenica all'Olimpico, deve essere il nostro gioco".

"Da marzo a maggio si decidono le posizioni finali, dovremo cercare di ottenere il massimo da qui alla prossima sosta, poi vedremo in che posizione saremo - ha proseguito l'ex mister di Lazio e Inter - Le due settimane delicate che abbiamo passato ci sono servite per rimettere in campo per le nostre abitudini e la squadre è stata brava a non deprimersi. Ibra al Festival? Stasera guarderò Juventus-Spezia, Zlatan l'ho sentito ma Sanremo finisce troppo tardi, io non ci arrivo". Infine, sulle condizioni di Rebic: "Sta bene e potrebbe scendere in campo dall'inizio. E' un giocatore molto importante, le sue caratteristiche ci servono tanto: sa saltare l'uomo e giocare per la squadra". (Italpress)