Lazio-Torino ufficialmente non disputata Il Toro non e' partito per la capitale seguendo le disposizioni dell'Asl

La partita tra Lazio e Torino, in programma alle 18.30, è stata ufficialmente dichiarata non disputata in virtù dell'assenza della formazione granata allo stadio Olimpico. Il Torino non è partito alla volta di Roma come da disposizione dell'Asl di Torino, che ha imposto la quarantena obbligatoria a tutto il gruppo squadra. L'arbitro Piccinini dovrà ora trasmettere il referto al giudice sportivo che deciderà sull'eventuale sconfitta per 3-0 a tavolino, come già accaduto nel precedente di Juventus-Napoli dello scorso 4 ottobre.

Alle 19.20, dopo i canonici 45' di attesa, la Lazio ha cominciato a lasciare lo stadio Olimpico di Roma, a seguito dell'ufficialità dell'annullamento della gara. I giocatori erano arrivati allo stadio con mezzi propri. Sono rimasti nell'impianto solo i calciatori sorteggiati per i controlli antidoping.

