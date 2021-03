Pallamano, azzurrine in ritiro dal 7 marzo Ad agosto appuntamento con il torneo continentale under 17 in Georgia

Le azzurrine sono pronte per iniziare il percorso di preparazione verso l’EHF Championship Under 17 di Tblisi in Georgia che prenderà il via il 7 agosto. La squadra si radunerà dal 7 marzo a Torri di Quartesolo per quattro giorni di allenamenti e amichevoli utili per ritrovare il giusto feeling. L’organico a disposizione dello staff tecnico è molto ampio con 27 giocatrici proprio perché verranno affrontati due test. Il primo con il Cellini Padova e il secondo con l’Alì-Best Espresso Mestrino.

Nel campionato continentale le azzurre dovranno essere pronte ad affrontare avversari di livello alto già nel girone in cui sono presenti Serbia, Far Oer, Israele ed Estonia. In palio c’è la promozione agli Europei di 1° divisione U17 e U19 che andranno in scena nel 2023.

Le convocate per lo stage a Torri di Quartesolo:

PORTIERI: Vittoria Sammartino (PO - 2004 – Benevento), Annalena Ennemoser (PO - 2005 – Laugen Tisens), Maddalena Cabrini (PO - 2004 – Alì-Best Espresso Mestrino), Elena Pedron (PO - 2004 – Metallsider Mezzocorona)

ALI: Asia Kristal Mangone (AD - 2005 – Casalgrande Padana), Giulia Laita (AS - 2004 – Cassano Magnago), Giorgia Meneghini (AD - 2005 – Cellini Padova), Giulia Rossomando (AD - 2004 – Benevento)

TERZINI & CENTRALI: Nelly Habicher (CE - 2004 – Bruneck), Giorgia Avagliano (CE - 2004 – Benevento), Lena Dosser (CE - 2004 – Schenna), Serena Eghianruwa (TS - 2004 – Cellini Padova), Giulia Coppola (TSD - 2004 – Conversano), Martina De Ciuceis (TSD - 2004 – Benevento), Giada Chianese (TSD - 2004 – Benevento), Jasmine Muller (TSD - 2004 – Laugen Tisens), Marianna Cabrini (TSD - 2005 – Alì-Best Espresso Mestrino), Aurora Gislimberti (TSD - 2004 – Mezzocorona), Emma Girlanda (TSD - 2004 – Metallsider Mezzocorona), Arianna Buratti (TSD - 2004 - Metallsider Mezzocorona), Martina Filindeu (TSD - 2005 – Nuoro), Charity Iyamu (TSD - 2005 – Tushe Prato), Nadine Visentin (TSD – 2004 – Cassano Magnago)

PIVOT: Noemi Nitcheu (PI - 2004 – Cellini Padova), Caterina Mariniello (PI - 2004 – Chiaravalle), Carmela Stellato (PI - 2004 – Benevento)

STAFF TECNICO: Ljljiana Ivaci, Elena Barani, Adele De Santis

STAFF MEDICO: Vincenzo Masi

DELEGATO FIGH: Daniele Fachechi

La composizione dei gironi dell'EHF Championship U17 del 7-15 agosto a Tbilisi (Georgia):

Gruppo A: Olanda, Ucraina, Georgia, Grecia, Bosnia-Herzegovina, Lussemburgo

Gruppo B: Serbia, Italia, Far Oer, Israele, Estonia