Pallamano, gli azzurri preparano la trasferta di Minsk Squadra in ritiro al Centro Federale di Chieti per preparare un match fondamentale

Il prossimo impegno della Nazionale azzurra sarà quello del 10 marzo a Minsk contro la Bielorussia, match valido per le qualificazioni agli EHF del 2022. L’Italia va a caccia di una vittoria per migliorare la sua posizione in classifica. Il Direttore Tecnico Trillini ha scelto i suoi uomini per dare seguito al percorso di crescita intrapreso da qualche anno. La squadra è in ritiro a al Centro Federale di Chieti da lunedì.

Elenco dei 21 azzurri convocati e della delegazione azzurra:

PORTIERI: Domenico Ebner (PO - 1994 - Hannover GER), Andrea Colleluori (PO - 2000 - Cingoli), Pasqualino Di Giandomenico (PO - 1994 - Conversano)

ALI: Stefano Arcieri (AS – 1998 – Ego Siena), Gianluca Dapiran (AS – 1994 – Trieste), Giovanni Nardin (AS – 2000 – Raimond Sassari), Nicolò D’Antino (AD – 1999 – Balonmano Nava ESP), Leo Prantner (AD – 2001 – Alperia Merano), Umberto Bronzo (AD – 2000 – Ego Siena), Thomas Bortoli (AD - 2002 - Cassano Magnago)

TERZINI E CENTRALI: Davide Bulzamini (TS - 1995 - Incarlopsa Cuenca ESP), Riccardo Stabellini (TS – 1994 – Raimond Sassari), Giacomo Savini (CE – 1998 – Guadalajara ESP), Max Prantner (TD – 2000 – Alperia Merano), Michele Skatar (TD – 1985 – Bolzano), Pablo Marrochi (CE – 1986 – Ego Siena), Ignazio Degiorgio (CE – 1999 – Conversano), Alessio Moretti (TS - 1994 - Cassano Magnago)

PIVOT: Andrea Parisini (PI – 1994 – Istres Provence FRA), Martin Doldan (1987 – PI – Incarlopsa Cuenca ESP), Oliver Martini (PI – 2001 – Alperia Merano)

STAFF TECNICO: Riccardo Trillini (direttore tecnico), Giuseppe Tedesco (vice-allenatore), Jurgen Prantner (vice-allenatore), Leonardo Lopasso (portieri), Patrizio Pacifico (preparatore atletico)

STAFF MEDICO: Giorgio Princi, Matteo Nuccelli, Vincenzo Silvestri

CAPI DELEGAZIONE: Flavio Bientinesi, Marcello Visconti

DELEGATO FIGH: Silvano Seca

Le classifiche aggiornate degli otto gironi di qualificazione agli EHF:

Gruppo 1: Serbia 9 (5), Francia 5 (4), Grecia 4 (3), Belgio 0 (ritirata)

Gruppo 2: Germania 8 (4), Bosnia Herzegovina 2 (3), Estonia 2 (4), Austria 2 (3)

Gruppo 3: Russia 3 (2), Ucraina 1 (2), Repubblica Ceca 0 (0), Isole Far Oer 0 (0)

Gruppo 4: Portogallo 6 (4), Islanda 4 (3), Israele 0 (1), Lituania 0 (2)

Gruppo 5: Polonia 4 (2), Slovenia 3 (2), Olanda 3 (2), Turchia 0 (3)

Gruppo 6: Norvegia 4 (3), Bielorussia 2 (2), Italia 2 (3), Lettonia 2 (2)

Gruppo 7: Danimarca 4 (2), Macedonia del Nord 4 (2), Svizzera 0 (2), Finlandia 0 (2)

Gruppo 8: Svezia 4 (2), Romania 2 (2), Montenegro 2 (2), Kosovo 0 (2)