Ciclismo, dominio olandese alla Strade Bianche Van der Poel e van den Broek-Blaak hanno vinto rispettivamente la prova maschile e femminile

Dopo la quarta vittoria consecutiva olandese nella Strade Bianche Women Elite Eolo dell'ex campionessa del mondo su strada Chantal van den Broek-Blaak (SD Works), Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) è diventato il primo vincitore della Strade Bianche Eolo proveniente dai Paesi Bassi.

Il Campione del Mondo di Ciclocorss, dopo aver attacato più volte anche nei settori di sterrato, si è trovato nel finale con Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) ed Egan Bernal (Ineos Grenadiers). Dentro la citta di Siena, sullo strappo di Santa Caterina, ha completato il suo capolavoro staccandoli per arrivare a braccia alzate e in solitaria sul traguardo di Piazza del Campo.

Tre ore prima la sua connazionale Van den Broek-Blaak ha conquistato il successo allungando nel finale con la campionessa italiana Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo) per poi staccarla sull'ultimo strappo mentre la sua compagna di squadra, la campionessa del mondo in carica Anna van der Breggen, ha completato il podio.

RISULTATO FINALE 15^ STRADE BIANCHE EOLO

1 - Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix)184 km in 4h40'29" alla media di 39.361 km/h

2 - Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick-Step) a 5"

3 - Egan Bernal (INEOS Grenadiers) a 20"

4 - Wout van Aert (Jumbo-Visma) a 51"

5 - Thomas Pidcock (INEOS Grenadiers) a 54"

RISULTATO FINALE 7^ STRADE BIANCHE WOMEN ELITE EOLO

1 - Chantal van Den Broek-Blaak (Team Sd Worx) 136 km in 3h54'40" alla media di 34.773 km/h

2 - Elisa Longo Borghini (Trek - Segafredo) a 7"

3 - Anna van Der Breggen (Team Sd Worx) a 9"

4 - Annemiek Van Vleuten (Movistar Team Women) a 11"

5 - Cecilie Ludwig Uttrup (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope) s.t.